Ненадежные авто: эксперт назвал ТОП-5 моделей, которые чаще всего выходят из строя

Владелец сервисного центра German Car Depot, Алан Гелфанд, в комментарии для GoBankingRates поделился списком автомобилей, которые часто ломаются и могут быть дорогими в ремонте. По его словам, такие машины требуют регулярных визитов в СТО и имеют высокие затраты на обслуживание, даже если они новые.

Эксперт отмечает, что некоторые модели становятся проблемными сразу после приобретения, и их владельцы сталкиваются с непредсказуемыми финансовыми затратами. В то же время даже автомобили из премиум-сегмента не застрахованы от серьезных поломок, пишет UAportal со ссылкой на uamotors.

Chrysler 200 возглавляет антирейтинг. Алан Гелфанд подчеркивает, что владельцам этого автомобиля часто приходится сталкиваются с высокими затратами на обслуживание, проблемами с управлением и надежностью автоматической коробки передач, которая имеет склонность к поломкам даже при умеренных пробегах.

Проблемы не обходят стороной и владельцев Nissan Altima, особенно моделей 2013-2020 годов выпуска. Главной уязвимой частью является вариаторная трансмиссия, которая часто начинает работать с перебоями и может выйти из строя раньше, чем ожидалось. Ремонт или замена вариатора обычно обходятся в значительную сумму, поэтому владельцам приходится тратить большие деньги уже после нескольких лет пользования автомобилем.

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Jeep Renegade – еще один автомобиль, который, по мнению эксперта, не оправдывает ожиданий. Автомобиль известен частыми поломками электроники и ненадежной трансмиссией. Эти проблемы могут возникать без предупреждения, и для их устранения часто требуется квалифицированный ремонт, что наносит значительные финансовые затраты владельцам.

Проблемы не обходят стороной и премиум-сегмент, и один из таких примеров – Range Rover Evoque. У этого авто часто случаются утечки масла и поломки ключевых систем еще до того, как оно преодолевает отметку в 80 тысяч миль (примерно 130 тысяч км).

Владельцы Chevrolet Spark, в свою очередь, часто жалуются на низкое качество сборки и на шумный, маломощный двигатель, который также нуждается в ремонте. По словам Хелфанда, все эти автомобили имеют общую черту – перед покупкой на вторичном рынке стоит дважды подумать.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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