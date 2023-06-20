Необычное сочетание: рецепт салата из персиков, творога и помидоров
Этот салат очень быстро готовится и красиво смотрится. Сочетание персиков, моцареллы и томатов станет удовольствием для ваших вкусовых рецепторов.
Ингредиенты:
– Персики – 2 шт.
– помидоры – 2 шт.
– Моцарелла – 200 г
– Базилик, веточка – 6 шт.
– Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.
– уксус бальзамический – 1 ст. л.
– Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Заправка: Смешайте оливковое масло, уксус и щепотку соли.
2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Из персиков удалите косточку, разрежьте их пополам и нарежьте полукругами. Тонко нарежьте моцареллу. Оборвите листья базилика.
3. На тарелку выложите слоями сначала помидоры, затем персики, творог и базилик. Полейте заправкой и подавайте.
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