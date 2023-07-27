Необычное сочетание: салат из нектаринов, слив и голубого сыра
Этот салат с сайта Shuba является примером того, что соленое и сладкое могут отлично сочетаться в одном блюде. Кроме того, он очень быстро и просто готовится.
Ингредиенты:
Грецкие орехи – 40 г
Семена подсолнечника – 20 г
Масло оливковое Extra Virgin – 30 мл
Уксус винный – 10 мл
Дижонская горчица – 10 г
Рукола – 85 г
Нектарин – 2 шт.
Слива – 4 шт.
Сыр горгонзола – 60 г
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Способ приготовления:
1. Орехи и семена обжарьте на сковороде 3-4 минуты. Охладите.
2. Смешайте масло, уксус и горчицу, добавьте приправы.
3. Помойте фрукты и зелень, обсушите. У нектаринов и слив удалите косточки и порежьте четвертинками.
4. Рукола, сливы и нектарины выложите в большую миску, заправьте и перемешайте. Разложите по тарелкам и посыпьте сыром, орехами и семенами.
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