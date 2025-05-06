Неожиданный холод: грозят ли Украине заморозки в июне

В этом году март поразил украинцев необычно высокими температурами – погода устанавливала новые тепловые рекорды. Но уже в апреле страна охватила резкое похолодание, местами выпал снег и наблюдались заморозки.

Несмотря на дальнейшее потепление, в некоторых регионах минусовые температуры фиксировались еще в начале мая. Следует ли ожидать возвращения заморозков в летний период, в частности в июне 2025 года, – рассказывает 24 Канал.

Синоптикиня Наталья Птуха из Укргидрометцентра сообщала, что заморозки в Украине возможны не только в мае – подобные случаи были и в летние месяцы.

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"Бывает, что и в июне наблюдаются заморозки. Такие случаи единичны, но они зафиксированы у архивных метеоданных", – отметила она.

Согласно данным Укргидрометцентра за 2024 год, самая низкая температура воздуха, когда-то регистрировавшаяся в июне, составляла от +1 до +9 градусов.

В то же время, в горных районах, а также на территории Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областей местами температура снижалась до 0,3 – 3,4 градуса ниже нуля, а в Карпатах на высокогорье зафиксировано до -5 °C.

Это не означает, что в июне обязательно будут заморозки и в этом году. Как отмечает Наталья Птуха, делать точные прогнозы можно только в пределах краткосрочного периода – примерно на 7–10 дней вперед.

Раньше мы рассказывали, какие области обойдет непогода и где удержится сухая погода.

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