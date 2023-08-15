Неприятно пахнет из слива раковины: как самостоятельно убрать запах

Многие сталкивались с проблемой, когда из раковины идет выраженный запах канализации. При серьезных проблемах лучше обратиться за помощью к специалистам, которые смогут избежать дальнейших проблем.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что иногда за неприятным запахом могут стоять проблемы с общедомовой канализацией. В этом случае самостоятельно справиться с проблемой будет сложно и лучше обратиться к специалистам.

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Также источником запаха может быть неправильное соединение канализационного разведения, выход из строя водного затвора, прободение или течение из труб. В этих ситуациях следует вызвать квалифицированного сантехника, который сможет вовремя выявить и устранить проблему.

Тем не менее, существуют и случаи, когда небольшие неисправности можно устранить самостоятельно. Проблема может возникнуть из-за неправильной установки сифона или скопления грязи в нем. Иногда в сифоне недостаточно воды, если вы долго не пользовались ливнем.

Для решения таких проблем можно попробовать следующие методы:

Механическая прочистка засоренного сифона.

внедрение химических либо народных средств. Например, засыпать четыре столовых ложки соды в слив и залить горячей водой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как эффективно и безопасно очистить раковину, используя обычную соду.

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