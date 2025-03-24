Нестабильная погода: синоптики рассказали, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры

Снижение температуры и дожди в начале недели напоминают о непредсказуемой погоде марта, которая сейчас находится под влиянием циклонической активности. В течение этой недели синоптики ожидают переменную погоду с активными атмосферными фронтами.

В Украине возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и туманов. При этом температура воздуха будет расти и будет превышать норму на 4-7 градусов, пишет Meteoprog.

В понедельник, 24 марта, дожди местами сильные, идти днем в западных областях, а также в отдельных районах севера, Карпатах и Закарпатье. В других регионах страны осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в западных областях и днем на большей части территории возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Ночная температура будет колебаться от +2 до +8 градусов, днем от +9 до +14, а на юге и Прикарпатье местами до +12-17 градусов.

Во вторник, 25 марта, нестабильная и дождливая погода сохранится в западных и северных областях, днем небольшие дожди возможны также в восточных и Полтавской областях. К югу страны осадки не ожидаются. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем от +8 до +14, на юге и в Крыму до +16–21 градусов.

В среду, 26 марта, ночью небольшие, местами умеренные дожди пройдут в восточных областях, а днем – в западных. В других районах осадков не будет. Ночью и утром возможны туманы. Ветер переменного направления, 3-8 м/с, на юго-западе юго-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура составит +2+7 градусов, в северных областях – около 0 градусов, днем температура будет колебаться от +12 до +17, к югу Одесской области и в Крыму местами до +20 градусов.

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В четверг, 27 марта, дождливая погода ожидается в западных и северных областях. В других регионах без существенных осадков. В Карпатах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +5+10 градусов, днем – +13+18, в западных областях +7+12, в Крыму местами +20+23 градуса.

В пятницу, 28 марта, дожди возможны в западных, северных и центральных областях, а также в Харьковской области. В Карпатах – мокрый снег. Ночью и утром на некоторых территориях возможны туманы. Ветер на Левобережье – юго-восточный, на Правобережье – северный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха +6+11 градусов, днем +14+21, в западных областях ночью – от -1 до +4, днем +7+12 градусов.

В субботу, 29 марта, в западных областях и в Одесской области возможны небольшие и умеренные дожди. В других регионах без существенных осадков. Ветер в основном юго-восточный, 5–10 м/с, на юго-востоке страны – порывы до 15–20 м/с днем. Ночная температура составит +3+8 градусов, дневная – +13+18, в Крыму – до +19+23 градусов.

В воскресенье, 30 марта, дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях. В западных и восточных регионах осадков не будет. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +6+11 градусов, днем +12+18 градусов.

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