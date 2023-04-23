Нет комочков и не пенится: как определить натуральность меда

В Украине очень широкий выбор сортов меда. Многие недобросовестные продавцы разбавляют мед или вообще заменяют его сахарным сиропом. Поэтому UaPortal подобрал для вас лайфхаки для определения подлинности меда.

Визуально

Мед содержит не более 20 % воды, поэтому является очень тягучим и при переливании из банки в банку складывается в медленно растекающуюся горку. С ложки он тянется ниточкой, в то время как фальсификат капает. Кроме того, ложный мед неоднороден и непрозрачен, с осадком на дне. Пены тоже не должно быть.

На ощупь и по вкусу

Качественный мед слегка горчит, без кислинки. Он также имеет сильный цветочный аромат. Фальсификат почти не пахнет.

Твердый или жидкий

Натуральный мед быстро затвердевает. Но! Летом мед должен быть жидкий (это не касается рапсового меда). Если вы решили купить мед зимой или осенью обращайте свое внимание на затвердевший мед, ведь в это время другим он быть не может.

Проверка кусочком хлеба

Возьмите для пробы маленькую баночку меда и проверьте его: возьмите кусок хлеба, опустите в мед на 10 минут. Если хлеб размяк – перед вами фальсификат.

Проверка горячим ножом

Если взять нож и нагреть его, а затем ввести в натуральный мед – лезвие останется чистым. Фальсификат под действием горячего лезвия начнет пахнуть горелым сахаром и оставит его остатки на лезвии.

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Проверка спиртом и йодом

Если растворить мед в половине чашки горячей воды, он полностью растворится, тогда как после фальсификата вода станет мутной, особенно после добавления спирта. От йода раствор с фальсифицированным медом посинеет, а если добавить уксус – могут появиться пузырьки – признак наличия мела.

Проверка крахмалом

Если каплю меда посыпать крахмалом, на фальсификате начнется реакция (в зависимости от примесей), а натуральный мед останется без изменений.

Напомним, мы уже писали, как проверить молоко на свежесть.

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