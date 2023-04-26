Неудачная попытка распространить контроль Римской империи: ученые наткнулись на потерянный римский форт в Шотландии

Недавно обнаруженный форт у вала Антонина в Шотландии является важным дополнением к ограниченному количеству найденных оборонительных сооружений, предоставляя ценную информацию о временах оккупации территории страны Римской империей. В шотландской местности Западного Данбартоншира была найдена римская крепость, которую считали потерянной. Она находилась вблизи могучего вала Антонина.

Об этом пишет Ancient Origins.

Римский император Клавдий вместе со своей армией прибыл в Шотландию в 43 году нашей эры. Местные племена, в частности каледонцы, были ему очень не рады, поэтому оказывали ожесточенное сопротивление захватчикам. В 142 г. р. э. римляне построили вал Антонина с целью обозначения северо-западной границы своей империи, а чтобы его защитить возвели несколько фортов и крепостей.

В 1970 и 1980 годах ученые безуспешно пытались найти утраченный римский форт. Но недавно Историческая среда Шотландии (HES) сообщила об уникальной находке, обнаруженной с помощью градиентометрии, высокотехнологичного метода геофизической разведки.

Читайте также: В Египте нашли часовни и гробницы в возрасте 3000 лет.

Крепость размещалась в поле недалеко от начальной школы Карлейт в Данточере, Клайдбанк, возле вала Антонина, которому присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Римские крепости были построены на территории Шотландии во время оккупации римлянами в период с 1 по 4 век нашей эры. Крепости выполняли оборонительную функцию. Кроме того, с них велось наблюдение за мятежным населением.

Вдоль вала Антонина размещалось 40 крепостей. Нашли только 10 из них. Геофизическое исследование десятого укрепления позволит лучше понять принцип работы стены и ее защиты.

Напомним, мы уже писали об уникальной находке в Италии – монетах, которым 2000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !