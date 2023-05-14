Невероятно редкое событие: Ученые зафиксировали самый большой космический взрыв в истории

Астрономы зафиксировали сильнейший взрыв в космосе, произошедший под названием AT2021lwx. По данным ученых, это событие излучало значительно больше энергии, чем любое другое космическое событие, зафиксированное ранее. Предполагается, что взрыв произошел в результате столкновения газового облака с черной дырой. Об этом пишет The Guardian.

Читайте также": Четверо астронавтов отправятся на МКС, чтобы впервые вырастить стволовые клетки в условиях космоса

Эта вспышка, которая отслеживается на расстоянии 8 миллиардов световых лет, более чем в 10 раз ярче любой известной сверхновой и продолжается более трех лет, что делает ее самым энергетическим взрывом за всю историю наблюдений.

Это явление оставалось незамеченным в течение года, поскольку оно постепенно становилось ярче. Лишь когда дальнейшие наблюдения показали, как далеко это было, астрономы оценили почти невероятный масштаб события.

Первыми учеными, заметившими этот взрыв, стали исследователи с помощью прибора Zwicky Transient Facility в Калифорнии. Этот прибор специализируется на обнаружении внезапного увеличения яркости объектов на небе ночью. Он помогает изучать сверхновые астероиды и кометы, которые пересекают нашу земную орбиту.

После вычисления расстояния до места взрыва, астрономы поняли, что зафиксировали очень редкое событие.

"Когда я сообщил нашей команде эти данные, они были просто шокированы. Мы понимали, насколько невероятно ярко это было, и нам пришлось придумать способ объяснить это", – отметил доктор Филипп Вайзман из Университета Саутгемптона, который руководил наблюдениями.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!