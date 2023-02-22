Невероятное перевоплощение: 7 киноактеров, которых не узнать под кучей грима

Вы точно видели множество фильмов, в которых герои похожи на несуществующих существ. Они могут быть страшными, забавными или отвратительными и бывает очень сложно догадаться, кто там, под этой тонной грима. Сегодня мы собрали 7 киноактеров, которых вы не узнали бы на съемочной площадке, если бы встретили впервые.

1. Мерил Стрип

Мерил Стрип

Недаром ее называют одной из величайших актрис нашего времени. Мэрил Стрип буквально растворяется в своих персонажах. В мини-сериале «Ангелы в Америке» многие известные актеры употреблялись в необычные образы. Мэрил Стрип исполнила сразу несколько ярких ролей: одиозную даму Этель Розенберг и даже раввина. В последнем случае Мерил настолько загремили, что даже самые преданные поклонники ее не сразу узнают.

2. Наоми Гроссман

Когда в телесериале "Американская история ужасов" появилась героиня по имени Пеппер, почти невозможно было угадать, кто именно исполняет эту роль. Пеппер появляется во втором сезоне сериала как один из пациентов психбольницы Брайрклифф. Ее внешность настолько характерна, что представить ее другой достаточно проблематично.

Наоми Гроссман

Однако на самом деле эту роль исполняет Наоми Гроссман – актриса очень привлекательной внешности. До того, как она попала в сериал, Наоми снималась только в короткометражных фильмах, поэтому не была знакома широкой аудитории.

3. Рейф Файнс

Создавая фильмы о Гарри Поттере, съемочной группе пришлось очень поработать, чтобы воссоздать атмосферу магического мира. Ральф Файнс, исполнитель роли Воландеморта, являлся сложной задачей для гримеров. Им нужно было убрать нос и брови, придать актеру нездоровую трупную бледность, полностью изменить архитектуру надбровных дуг и глаз.

Рейф Файнс

На бровях актера находились специальные накладки, поверх которых наносился пластический грим. Вены на голове были только временными татуировками. Зубами служили заранее заготовленные капы, которые актер надевал перед выходом в кадр. Что касается носа, то с ним было принято решение ничего не делать, а просто редактировать с помощью компьютерной графики.

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4. Эдди Мерфи

Когда в 1988 году вышла комедия «Поездка в Америку», зрителей удивило, что в полнометражном фильме Эдди Мерфи, изменив свою внешность, продемонстрировал комедийную универсальность и впервые сыграл несколько уникальных героев.

Эдди Мерфи

В первую очередь Эдди Мерфи играет главного героя принца Акима Джоффера, который не доволен своей романтичной жизнью в Африке и в поисках любви приезжает в Нью-Йорк. Аким посещает шоу Black Awareness, где выступает музыкант Рэнди Ватсон — солист вымышленной группы, которую также играет Эдди. Мерфи также играет пожилого еврея по имени Соул. И, наконец, Мерфи сыграл золотозубого цирюльника Кларенса.

5. Шарлиз Терон

Актриса признавалась, что съемки в «Монстри» были изнурительными, но это того стоило – за главную роль в фильме Терон получила «Оскар». Ради своего невероятного превращения в серийную убийцу Шарлиз была вынуждена на время принести в жертву свою ослепительную красоту.

Шарлиз Терон

Чтобы стать похожей на Уорнос, актриса проредила волосы и удалила брови. Также она носила коричневые линзы и использовала протез с пожелтевшими зубами, причем начала его носить за месяц до съемок, чтобы научиться нормально разговаривать со вставной челюстью. Каждый съемочный день она долго терпела нанесение на кожу грима – кожа Уорнос была испещрена шрамами от солнечных ожогов и пигментацией. В конце концов, благодаря работе гримеров Шарлиз Терон выглядела в фильме очень оскорбительно.

6. Джонни Депп

«Черная месса» – криминальная драма о гангстерах с Джонни Деппом, который совершенно неузнаваем, в главной роли. Грим, который актер был вынужден носить во время съемок, настолько радикально изменил его внешность, что превратил хорошего любимца миллионов в безобразного гангстера.

Джонни Депп

Гриммеры заостряли внимание на лбу и носу главного героя, поэтому им важно было получить силиконовые накладки соответствующей плотности, чтобы они никак не мешали мимике Джонни Деппа. При воспроизведении своеобразной прически начали с силиконовых частей, которые были отлиты строго по форме головы Деппа и покрывали лоб, вплоть до бровей.

Затем профессиональный парикмахер провела много часов по обработке тысячи волосков, вручную размещая их по общей линии волос и выстраивая линию бровей. Ей нужно было вплетать каждый волосок отдельно, чтобы это выглядело наиболее естественно. На накладку к сконструированной линии волосы прикрепили парик с сильной сединой, причем так, чтобы скрыть натуральные темные волосы Деппа.

7. Дэниел Рэдклифф

Фильм «Роги» рассказывает историю молодого парня, обвиняемого в убийстве девушки. Однажды утром он узнает, что у него выросли на голове рога. Между тем, другие люди в его присутствии начинают говорить только правду. Редклифф отметил, что эта роль его полностью увлекла.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел подчеркнул, что рога – это самый в начале фильма не еще не самое интересное, ведь к концу ленты герой полностью превращается в другое существо. Актер пошутил по поводу грима, сказав, что для съемочной группы было важно избежать подобия Хэллбоя – персонажа комиксов издательства Dark Horse Comics, а также одноименного фильма режиссера Гильермо дель Торо.

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