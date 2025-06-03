Невероятное явление: 3 июня можно наблюдать уникальный парад планет в Украине

В июне 2025 года украинцы смогут стать свидетелями уникального астрономического явления – парада планет. Сразу шесть планет Солнечной системы одновременно появятся в небе, расположившись с одной стороны от Солнца.

Об этом пишет Факты. Лучшее время для наблюдения - утро 3 июня, примерно за 45-60 минут до рассвета. В этот период Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун образуют на небосводе элегантную дугу. Лучше всего искать это зрелище на восточном или юго-восточном горизонте.

Для полного эффекта наблюдения могут понадобиться бинокль или телескоп, ведь некоторые планеты будут находиться достаточно далеко и не будут четко видны невооруженным глазом.

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Хотя лучшие условия для наблюдения сложатся в Северном полушарии, любоваться парадом планет можно будет из разных регионов планеты.

Парад планет – это явление, когда несколько планет выравниваются в одном секторе небесной сферы, создавая впечатление, будто они "выстроились в ряд" на фоне звездного неба. Это увлекательное зрелище, которое стоит увидеть хоть раз в жизни.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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