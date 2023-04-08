Невероятные истории с фронта: как бойцов спасла Библия и четка (фото)

Двух украинских бойцов на фронте от смертельных ранений спасло чудо. Одного – книга Нового Завета, другого – четки с крестом, которые были у него на шее.

Первой невероятной историей поделилась волонтер Оксана Корчинская в Фейсбуке. Она рассказала, что на днях в прифронтовый стабилизационный пункт привезли раненого украинского защитника с ранением живота.

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"Со слов собратьев взрыв был возле него, обломки большие, готовимся к худшему. Внешне рана обширная, просматриваются остатки страниц и синей обложки, врачи готовятся к операции, делают УЗИ, шок – обломка внутри брюшной полости нет", – рассказала она.

Корчинская говорит, что у боя у бронежилета была поясная сумка, в которой лежали документы и книга Нового завета.

"Из сумки вынимаем то, что спасла жизнь бойцу - "Новый завет", перерезанный пополам. Он взял на себя смертельный обломок. Бог и Святое писание спасли еще одного защитника Украины", — добавила волонтерка.

О другом случае удивительного спасения сообщил старший лейтенант медицинской службы из 93 ОМБр Холодный Яр Роман Грядил в Фейсбуке.

Военный медик говорит, что спасал защитника с осколочным ранением в шею. Осколок попал в четки, которую наш воин носил на шее: "Осколок от выстрела из вражеского мокшанского танка попал точно в то место, где наш воин носил четки. Сама бусина четок вплавилась в раскаленный вражеский металл, но выдержала удар. Нашему воину, несмотря на то, что в том участке проходят крупные сосуды и нервы, повреждение которых может привести к смерти через несколько секунд".

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Роман Грядил заметил: "Слышал от многих, кто побывал на войне, что Бога нет. Мол, будь Бог, то не допустил бы того всего, что творится на войне. И когда я ехал на войну, то также имел опасения относительно уныния. Но эти мои опасения оказались тщетными. Именно здесь, на войне, присутствие Божьей Руки чувствуется очень четко и остро".

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