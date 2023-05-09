Нежные и влажные: бюджетный рецепт кексов на кефире

Предлагаем вам приготовить кексы на кефире: по этому рецепту они всегда получаются очень вкусные.

Ингредиенты:

– масло сливочное, 80 г

– масло, 70 мл

– кефир, 140 мл

– сахар, 250

– соль щепотка

– яйца, 3 шт

– разрыхлитель, 1 пакетик

– мука, 370 г

– изюм, 200 г или по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Кефир извлеките из холодильника заранее, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.

2. Смешайте соль с сахаром и разрыхлителем, растительным маслом и растопленным сливочным маслом.

3. Добавьте кефир и яйца, смешайте.

4. Понемногу всыпьте просеянную муку и перемешайте тесто.

5. Добавьте изюм или сухофрукты, перемешайте.

6. Столовой ложкой выложите тесто в смазанные маслом формы, стряхните их перед отправкой в духовку.

7. Выпекайте при 190 градусах 25 минут.

8. Перед подачей можно посыпать кексы сахарной пудрой или покрыть глазурью.

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