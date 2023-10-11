Нежный как шарлотка: Как быстро приготовить яблочный пирог из простых ингредиентов

Как сделать нежный пирог с яблоками, похожий на шарлотку

Если вы уже устали от традиционного яблочного пирога, у вас есть возможность попробовать отличный рецепт, который обязательно вас поразит. Этот пирог с яблоками и заварным кремом необыкновенно вкусен и легок в приготовлении.

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Этот пирог удивит вас своей нежностью и вкусом благодаря добавлению заварного крема в тесто. Он идеально подходит как для семейных мероприятий, так и для сладкого перекуса, пишет сайт gospodynka. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

Для заварного крема:

1 яйцо

50 г сахара

250 мл молока

15 г кукурузного крахмала

0,5 г ванилина (по желанию)

Для теста:

2 средних яйца

100 г сахара

100 мл молока комнатной температуры

200 г пшеничной муки

0,5 г ванилина

5 г разрыхлителя (1 ч. ложка)

2 небольших яблока

Приготовление:

Для заварного крема:

В глубокой миске оббиваем яйцо с сахаром, добавляем кукурузный крахмал и молоко. Смесь ставим на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока она не загустеет. Затем переливаем крем в кондитерский мешок.

Для теста:

В глубокой миске с помощью блендера оббиваем яйца с сахаром. Добавляем молоко и перемешиваем до однородности. К полученной смеси добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на мелкие кусочки, затем добавляем к тесту. Для приготовления пирога в форме перед тем, как разливать тесто, рекомендуем использовать пергаментную бумагу. Равномерно разливаем тесто с яблоками в подготовленную форму. Из кондитерского мешка с заварным кремом создаем на тесте рисунок или сеточку из крема. Перед тем как ставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, пирог, рекомендуем посыпать сахарной пудрой. Пирог ставим в духовку на 30 минут. Готовый пирог удаляем из духовки, украшаем по желанию и наслаждаемся вкусом!

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