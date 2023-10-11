Нежный как шарлотка: Как быстро приготовить яблочный пирог из простых ингредиентов
Если вы уже устали от традиционного яблочного пирога, у вас есть возможность попробовать отличный рецепт, который обязательно вас поразит. Этот пирог с яблоками и заварным кремом необыкновенно вкусен и легок в приготовлении.
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Этот пирог удивит вас своей нежностью и вкусом благодаря добавлению заварного крема в тесто. Он идеально подходит как для семейных мероприятий, так и для сладкого перекуса, пишет сайт gospodynka. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Ингредиенты:
Для заварного крема:
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 250 мл молока
- 15 г кукурузного крахмала
- 0,5 г ванилина (по желанию)
Для теста:
- 2 средних яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока комнатной температуры
- 200 г пшеничной муки
- 0,5 г ванилина
- 5 г разрыхлителя (1 ч. ложка)
- 2 небольших яблока
Приготовление:
Для заварного крема:
- В глубокой миске оббиваем яйцо с сахаром, добавляем кукурузный крахмал и молоко.
- Смесь ставим на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока она не загустеет. Затем переливаем крем в кондитерский мешок.
Для теста:
- В глубокой миске с помощью блендера оббиваем яйца с сахаром. Добавляем молоко и перемешиваем до однородности.
- К полученной смеси добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем.
- Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем на мелкие кусочки, затем добавляем к тесту.
- Для приготовления пирога в форме перед тем, как разливать тесто, рекомендуем использовать пергаментную бумагу.
- Равномерно разливаем тесто с яблоками в подготовленную форму.
- Из кондитерского мешка с заварным кремом создаем на тесте рисунок или сеточку из крема.
- Перед тем как ставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, пирог, рекомендуем посыпать сахарной пудрой.
- Пирог ставим в духовку на 30 минут.
- Готовый пирог удаляем из духовки, украшаем по желанию и наслаждаемся вкусом!
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