Ни слова об Украине, но с политическим Навальным: что нужно знать о 95-й церемонии Оскар

Объявлены победители 95-й церемонии награждения "Оскар" в Лос-Анджелесе. Это было самое главное событие в мире кино, где прошла церемония награждения премии "Оскар-2023" в театре Dolby по традиции. Многие известные звезды Голливуда посетили мероприятие.

Читайте также: Полный список номинантов на 95-ю кинопремию Оскар 2023

В 2023 году состоялась 95 церемония награждения "Оскар", которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Заветные статуэтки присуждаются в этом месте с 2001 года. Ведущим торжественного события стал американский юморист Джимми Киммел, который уже вел церемонии в 2017 и 2018 годах. Однако в 2017 году произошел конфуз, когда Киммел ошибся и "присвоил" награду за лучший фильм неверной ленте.

На церемонии вручения кинопремии "Оскар" организаторы внесли кардинальные изменения: впервые за 62 года красный тротуар был заменен на цвета "шампанского", поскольку светлый оттенок будет напоминать гостям о пляже и создаст атмосферу спокойствия и умиротворения. Ведущий церемонии Джимми Киммел не смог удержать свой острый юмор и отметил, что тротуар цвета "шампанского" подсказывает тому, что крови на церемонии не будет - тем самым намекая на прошлогоднюю драку актеров Вилла Смита и Криса Рока.

Украинский фильм "Дом из заноз", созданный в сотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией, также стал среди номинантов на кинопремию в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Фильм рассказывает историю детей из Донбасса, живущих в детском доме у линии фронта.

Украинские кинематографисты собираются принять участие в 93 церемонии вручения премии "Оскар" впервые в истории страны. Первоначально они планировали принять участие в церемонии в темных свитерах с надписью "Украина", поскольку не хотели создавать гламурный вид в условиях войны в Украине. Однако им было запрещено организаторами мероприятия. Вместо этого киномастера решили надеть костюмы украинских дизайнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить с речью на церемонии. Киноакадемия отказалась комментировать это решение, но глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба критиковал его. Он считает, что если фильм "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" в категории лучшего иностранного фильма, а находящемуся в войне президенту страны, который руководит страной, будет отказано в выступлении на церемонии, то это будет примером лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии

"Я думаю, если "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а воюющему, управляющему страной президенту Зеленскому борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре", лучшего примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", – заявил Кулеба.

Впрочем, вполне возможно, что устроители кинопремии изменили свое решение. Так выступит ли Владимир Зеленский с речью на "Оскаре-2023" уже скоро станет известно.

Впрочем, вполне возможно, что устроители кинопремии изменили свое решение. Выступит ли Владимир Зеленский с речью на "Оскаре-2023" уже скоро станет известно.

Фильм документалиста Дэниела Роэра "Навальный" получил награду Оскар 2023 года в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В ленте рассказывается об отравлении российского политика Алексея Навального в 2020 году.

На церемонии награждения появилась жена Алексея Навального Юлия в кроваво-красном платье.

Однако выбор киноакадемии вызвал критику в сети. Пользователи оставляют комментарии под постами о победе фильма в Twitter, отмечая политический характер произведения и связь с российской оппозицией.

Одна из иллюстраторок и режиссёр анимации, Мария Озирна, также выразила свое недовольство выбором киноакадемии и спросила, каким образом политическая речь Юлии Навальной может быть неполитической.

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!