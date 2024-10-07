Никакие не 'барышни': Авраменко рассказал, как корректно обращаться к молодым девушкам на украинском языке

В украинском языке есть подходящая альтернатива слову "барышня". Незамужних молодых женщин целесообразнее называть паннами или панночками.

Об этом рассказал украинский педагог и языковед Александр Авраменко. На своей странице в Facebook он поделился случаем из жизни, который его сильно возмутил: "Как-то в спортзале невольно подслушал разговор: "Вона дуже стильна баришня, такі мужикам подобаються...". Друзья, это только меня колотит от этого словечка? Где эти "барышни" в Украине взялись? Это слово можно часто услышать именно в Киеве". Об этом пишет УНИАН.

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Как отмечает популяризатор украинского языка, украинцы с давних времен обращались к молодым незамужним женщинам как к "дівчатам", "паннам" или "панночкам". Он также привел примеры из литературы: "Ой ти, дівчино, з горіха зерня..." (І. Франко) та "О панно Інно!.." (П. Тичина).

Вот как слово "панна" объясняет Толковый словарь украинского языка (СУМ):

Молодая незамужняя помещица или дочь пана в старой Польше, Литве, дореволюционной Украине и Беларуси. Нежная, хрупкая или красиво одетая девушка. Вежливая форма обращения или упоминания применительно к молодым девушкам привилегированных слоев населения старой Польши, Литвы, дореволюционной Украины и Беларуси.

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