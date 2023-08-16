Никакого мяса и алкоголя: что нельзя святить на Яблочного Спаса

В эту субботу, 19 августа, украинцы будут праздновать Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день верующие традиционно идут в церковь и освящают продукты питания.

Впрочем, не все можно класть в праздничную корзину. UAportal собрал основные запреты и советы по поводу того, что нельзя святить в церкви на Яблочного Спаса.

В этот период все еще продолжается Успенский пост, поэтому нельзя святить:

алкоголь;

яйца;

сыр;

мясо.

Также нельзя класть в корзину для освящения денег и материальных ценностей.

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Угощения на праздничном столе также должны быть постными. Начинать утреннюю трапезу принято с яблок, считалось, что после освящения они обладают целебной силой.

Освященные продукты нельзя выбрасывать. Их следует съесть за праздничным столом, поделиться с друзьями, гостями и родственниками.

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