Никогда не делайте этого: четыре главные ошибки при приготовлении гречки

Гречка – очень полезная крупа, богатая незаменимыми аминокислотами, различными витаминами, в том числе группами А, В и Е. Она содержит никотиновую кислоту, йод, кальций, фосфор, магний, медь и железо.

Этот продукт даже спасает от стресса и бессонницы, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, выводи токсины из организма. Об этом пишет Pixelinform.

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Кроме того, гречка даже почти не имеет противопоказаний. Ее запрещается употреблять лицами, страдающими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и тем, у кого личная непереносимость этого продукта. Но гречневая каша будет полезна, если вы правильно ее приготовите.

Главные ошибки во время варки гречихи

1. Не мыть гречку перед приготовлением, использовать некачественную крупу. Перед варкой гречку важно очистить от горьких крупинок, избавиться от шелухи и пыли.

2. Нельзя варить гречку слишком долго. Если вы перевариваете гречневую крупу, то только снижается количество пищевых волокон и одновременно повышается гликемический индекс. Утомляйте гречку на малом огне, с малым количеством воды и не доваривайте.

3. Надо замачивать крупу перед тем, как варить. В общем, варка гречки – это ошибка. Лучший способ приготовления – замачивание ночью в воде комнатной температуры. Тогда она сбережет все полезные свойства.

4. Нельзя варить гречку сразу после того, как вы ее промыли. После варки гречку надо оставить в воде минимум на 30 минут. Так в крупе упадет уровень фитиновой кислоты, препятствующей всасыванию большого количества витаминов и полезных макроэлементов.

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