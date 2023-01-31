Никогда не кладите антипригарную посуду в посудомойку: вот почему

Многие украинцы пользуются посудомоечными машинками, которые экономят время и силы. Однако следует помнить, что далеко не всю посуду можно мыть в этой машине, иначе она испортится.

Речь идет, в частности, о посуде с антипригарным тефлоновым покрытием. Этот запрет связан с особенностями термостойкого полимера, обеспечивающего покрытие.

Известно, что тефлоновая сковорода позволяет готовить пищу без страха, что блюдо сгорит или прилипнет. Однако этот материал крайне нежен и требует бережного ухода.

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Посудомоечная машина портит антипригарное покрытие, поскольку сковорода омывается струями горячей воды, а остатки пищи и накипи служат абразивом. При многократном мытье посуды с тефлоновым покрытием, материал начнет трескаться, что окажет негативное влияние на его антипригарные свойства.

Чтобы тефлоновая сковорода прослужила как можно дольше, ее следует мыть сразу после приготовления пищи теплой водой, без использования железных губок и абразивных средств для мытья.

Если на антипригарной посуде появился нагар, его можно убрать с помощью разрыхлителя для теста. Достаточно налить в сковороду немного воды, поставить ее на огонь, а когда жидкость закипит – добавить несколько ложек разрыхлителя и выключить пламя.

После этого посуду следует оставить на несколько часов, а затем протереть сковороду мягкой губкой, предварительно слив жидкость.

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