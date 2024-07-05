Никогда не оставляйте повербанк заряжаться на ночь: последствия могут быть ужасными

Повербанки стали незаменимыми помощниками в современном мире, ведь они позволяют заряжать гаджеты в любом месте и в любое время. Однако важно помнить, что эти девайсы, как и любая электроника, требуют правильного использования.

Одна из самых распространенных ошибок пользователей повербанков – это оставление их заряжаться на ночь. Это может иметь серьезные последствия как для самого повербанка, так и для ваших гаджетов, пишет издание OBOZ.

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Почему нельзя оставлять повербанк заряжаться на ночь

Перегрев: Повербанки, как и любые литий-ионные аккумуляторы, могут перегреваться при длительной зарядке. Это может привести к повреждению аккумулятора, снижению его емкости и даже привести к взрыву.

Снижение срока службы Перегрев и другие факторы, связанные с длительной зарядкой, приводят к износу аккумулятора и сокращению его срока службы.

Пожар: В редких случаях перегрев или неисправность повербанка могут привести к пожару.

Как правильно заряжать повербанк:

При первом использовании Power Bank его нужно полностью зарядить. Хотя индикатор может показывать полный заряд, батарея на самом деле может иметь низкий уровень энергии.

Специальные приложения и тестеры тока помогут определить уровень заряда и следить за процессом зарядки. Для максимальной продолжительности службы следует дождаться завершения "капельного" заряда, когда тестер покажет 0.00.

Для поддержания максимальной емкости Power Bank рекомендуется проводить несколько циклов полной зарядки и разрядки. Если устройство начнет быстро разряжаться, повторите процедуру еще 2-3 раза. Это поможет батарее "разогнаться" и работать в нормальном режиме.

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Специалисты советуют не заряжать Power Bank наполовину, а отключать его от сети только когда индикатор покажет 100%. Это занимает около 4-5 часов. Также не следует разряжать Power Bank полностью до нуля, поскольку это значительно сокращает срок службы аккумулятора. Лучше оставлять 10-15% заряда. Однако раз в несколько месяцев рекомендуется полностью разрядить батарею для ее калибровки.

Если вы не планируете использовать Power Bank длительное время, не оставляйте его полностью заряженным или разряженным. Для хранения оптимально оставить устройство с зарядом около 50%.

Заряжайте Power Bank исключительно оригинальными адаптерами или соответствующими характеристикам вашего устройства. Если производитель рекомендует заряжать устройство силой 2А, используйте именно такую силу тока.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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