Никогда не поступайте так во время стирки обуви в машинке, чтобы не повредить технику

Почему нельзя закреплять обувь за шнурки в двери стиральной машины

Избавьтесь от привычки использовать популярный, но потенциально опасный способ стирки спортивной обуви в стиральной машине.

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Действительно, со временем кроссовки становятся грязными, и если снаружи их можно легко очистить, то отмыть от загрязнений и запахов внутри является более сложной задачей. Одним из методов является использование стиральной машины, однако некоторые популярные советы могут привести к неприятным последствиям для вашей техники, предупреждают специалисты по ремонту бытовой техники.

Одной из рекомендаций является приспособление шнурков для кроссовок к дверце стиральной машины, как указание на то, что это уменьшит стук в барабане машины. Однако этот подход может привести к повреждению стиральной машины.

Как на самом деле следует стирать кроссовки в стиральной машине:

Извлеките шнурки из обуви, чтобы избежать их попадания в патрубок или фильтр. Извлеките стельки и осторожно очистите внутреннюю поверхность кроссовок сухой щеткой. Нанесите моющее средство и хорошо очистите обувь щеткой. Разместите обувь без стельок и шнурков в барабане стиральной машины. Добавьте тряпки или два старых полотенца в барабан для баланса.

Важно выбрать режим полоскания и отжима с оборотами не более 400.

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