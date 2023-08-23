Никогда не занимайте соседям эти вещи, иначе привлечете на себя бедность и болезни

Когда нельзя занимать вещи и кому - почему нельзя занимать соль - что нельзя занимать соседям

Издавна люди верили, что некоторые предметы имеют особое значение, и их нельзя никому занимать. Иначе есть риск избавиться от счастья, удачи и навлечь на себя болезни.

UAportal предлагает узнать предметы быта и питания, которые запрещено занимать соседям. Среди них: соль, хлеб, деньги и веник.

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1. Соль. Если вы занимаете соль, то будьте готовы отдать свое богатство и удачу. Поскольку соль – символ жизни, семейного благополучия и мощный инструмент, используемый в магии. Благодаря ей можно навлечь болезни, или вылечить.

Также эзотерики рекомендуют никогда не занимать соль соседям, чтобы они вам не насолили.

2. Хлеб. Не отдавайте последний кусок хлеба из дома, потому что так вы пригласите бедность. Также запрещено отдавать хлеб с порога и после заката, иначе в вашей семье возникнут недоразумения.

3. Посуда. Не занимайте соседям посуду, а лучше подарите или продайте за деньги. Если дать в долг, то навлечете на себя беды и неприятности.

5. Веник лучше не одалживать, иначе лишите дом защиты и привлекаете неприятности.

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