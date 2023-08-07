Никогда так не делайте: Топ 3 лайфхаков из интернета, которые могут сломать вашу стиральную машину (видео)

Во время стирки одежды и белья стиральные машинки стали незаменимыми ассистентами во многих современных домохозяйствах. Однако, хотя эти устройства способны обеспечить безупречную чистоту, они также требуют осторожного использования.

Некоторые практики, такие как заливка уксуса, снятие и чистка внутренних ребер барабана и бросание влажных салфеток в барабан во время стирки, могут быть опасными и приводить к неисправностям стиральных машинок, рассказал мастер по ремонту машинок в TikTok.

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Почему нельзя заливать уксус в стиральную машину?

Уксус может оказаться полезным при чистке некоторых домашних устройств, но заливать его в стиральную машинку не рекомендуется.

Уксусная кислота может взаимодействовать с материалами, из которых изготовлены внутренние детали стиральной машинки, такие как уплотнители резиновые и металлические компоненты. Это может привести к их повреждению или ускорить процесс старения.

Почему не рекомендуется снимать и чистить внутренние ребра барабана?

Многие стиральные машинки имеют барабан со специальными ребрами, которые помогают обеспечить лучший результат стирки. Снятие и чистка этих ребер может быть опасной практикой, ведь при некорректной съемке ребер барабана может быть повреждена его поверхность или сам барабан, что приведет к неисправностям и необходимости ремонта или замены.

Использование любых неавторизованных методов съемки или ремонта стиральной машинки может привести к потере гарантии изготовителя.

Почему не следует бросать влажные салфетки в барабан во время стирки?

Бросать влажные салфетки, бумажные полотенца или другие подобные материалы в барабан при стирке также не рекомендуется, ведь эти материалы могут разорваться во время стирки и попасть в систему фильтрации стиральной машинки, что может привести к засорению и снижению эффективности стирки.

Влажные салфетки могут взаимодействовать с насосом стиральной машинки, блокируя его работу или даже повреждая его, что приведет к проблемам водоотведения.

Вместо трех дурацких и опасных лайфхаков мастер посоветовал использовать вместо порошка жидкие средства для стирки одежды и заливать их прямо на вещи в барабане, а не в отсек вверху машинки.

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