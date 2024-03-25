Ночная атака БПЛА повлекла за собой остановку энергоблоков на Новочеркасской ГРЭС в России (видео)

В ночь на понедельник, 25 марта, в ростовской области россии неизвестные беспилотники атаковали новочеркасскую ГРЭС. Там возник пожар, который вывел из строя два энергоблока.

Об этом сообщили губернатор ростовской области василий голубев в своем Telegram и Telegram-канал " Это Ростов ".

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью. Их было "около 20-ти". Также раздавались мощные взрывы.

В социальных сетях появилась информация о том, что в районе электростанции, которая находится за пределами города, наблюдалось задымление. Следовательно, из новочеркасска к месту происшествия были направлены аварийные службы.

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Голубев сообщил о возгорании на одной из трансформаторных станций.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, оперативно ликвидированное силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – написал он.

Российский чиновник объявил, что произошла аварийная ситуация с отключением двух линий электропередач высокого напряжения, что привело к остановке работы двух блоков на ГРЭС. Всего на электростанции работает девять блоков.

Стоит отметить, что Новочеркасская ГРЭС, являющаяся государственной районной электростанцией, считается самой большой по размерам теплоэлектростанцией и занимает второе место по мощности после ростовской атомной электростанции в ростовской области.

Напомним, в ночь на 20 марта беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области. Пропагандистский канал SHOT сообщал, что над городом слышали от 2 до 4 громких взрывов. Очевидцы говорили, что "дрожали окна в рамах".

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