В россии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области: момент поражения попал на видео

Калужская область россии в ночь на 15 марта подверглась атаке беспилотников. Один из БПЛА попал по нефтеперерабатывающему заводу.

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Как сообщил губернатор области Владислав Шапша, четыре беспилотных летательных аппарата "были обнаружены и подавлены" средствами противовоздушной обороны над Калужской областью.

"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", – написал он в своем Телеграм-канале.

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По данным пропагандистского телеграм-канала Baza, атака планировалась на нефтехимическое предприятие "Первый Завод", перерабатывающее нефть.

"Атака дронов началась около 4 часов. И продолжалась в течение 30 минут. Один из БПЛА задел трубу. Начался пожар, но он был быстро локализован. Пострадавших в результате происшествия нет", – говорилось в сообщении.

Однако к утру в сети показали видео, как беспилотник попал в нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области.

Отметим, что завод – это крупнейшее в регионе нефтехимическое предприятие. Оно расположено в поселке Полотняный завод. Предприятие занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата, а также их дальнейшей реализации в России и за рубежом.

Напомним, 12 марта, в ряде областей россии прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

13 марта в Рязани беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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