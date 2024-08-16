Ночная атака дронов в Крыму: поражена паромная переправа в Керчи и катер в Черноморском (видео)

В ночь на 16 августа 2024 года в разных уголках оккупированного Крыма отражали налет беспилотников. Оккупанты сообщали об атаках с воздуха и с моря.

Местные пользователи соцсетей писали ночью, что слышали взрывы в Керчи, Севастополе, Черноморском и близ горы Митридат.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев отрапортовал в соцсетях, что атака украинских дронов на город отбита. По его словам, над морем были сбиты три беспилотника.

В соцсетях сообщалось, что российская ПВО отражала атаку на Крымский мост и паромную переправу в Керчи.

российский мониторинговый канал "Приграничье" утверждает, что над Крымским мостом было сбито восемь ракет. Еще один канал "Радар Крым" около четырех утра сообщил о ракетном ударе по Керчи.

Пожары в Крыму. Источник: Скриншот Пожары в Крыму. Источник: Скриншот

Официально оккупанты сообщали о воздушной тревоге в Керчи и перекрытии Крымского моста.

Украинский канал "Крымский ветер" опубликовал видео со стрельбой ПВО в районе Керчи, а также сообщил, что вблизи паромной переправы "валит дым". Также канал сообщил, что "ночные пожары отмечались в окрестностях Керчи, где недавно была замечена установка ПВО".

Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind

Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind Пожар в Керчи. Источник: t.me/Crimeanwind

Министерство обороны России утверждает, что ночью над морем и в море у берегов Крыма было уничтожено пять украинских беспилотников и два безэкипажных катера.

Морские дроны, по неподтвержденным данным, могли атаковать район населённого пункта Черноморское на северо-западном побережье Крыма — оттуда поступали сообщения о взрывах.

В частности, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что во время ночной атаки на Крым были поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

В соцсетях россияне жалуются, что на Крымском мосту образовались огромные пробки: "В пробках на Крымский мост более двух тысяч машин".

Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью рф.

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