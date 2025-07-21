Ночная атака дронов в России: в Москве и Ростове заявили о взрывах и повреждении железнодорожной станции (видео)

Москву в ночь на 21 июля атаковали дроны. Мэр Сергей Собянин заявил о якобы сбитии всех БПЛА, между тем в сети публикуют кадры пожаров.

С 00:21 до 06:31 в Москве силами противовоздушной обороны было якобы сбито 13 дронов. На места падения обломков выехали экстренные службы. По словам Собянина, "серьезных повреждений и пострадавших нет", а о несерьезных он не сообщил.

В сети публикуют кадры, на которых видна сгоревшая техника, а также поврежден фасад многоэтажного дома в Москве. В Минобороны заявили о якобы "перехвате" 23 дронов над регионом.

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Ростовская область также подверглась атакам дронов, пострадали здания железнодорожного вокзала, заявил губернатор области Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за "падения обломков дрона" загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала в поселке Каменоломне Жовтневого сельского района. С диспетчерского пункта были эвакуированы три человека.

Позже он уточнил, что якобы было повреждено здание старого диспетчерского пункта. В сети публикуют кадры, вероятно, с места, где видны разрушенное здание и момент возгорания. В Минобороны заявили о "перехвате" якобы 12 БпЛА.

Эта железнодорожная станция обслуживает большие грузопотоки: погрузка, разгрузка, прием/издание цельных и вагонных отправок, сбор поездов осуществляется на подъездных путях и открытых площадках.

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