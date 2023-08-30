Ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине: работала ПВО, есть погибшие из-за падения обломков (подробности)

Ночью 30 августа воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась 3 часа. российские боевики совершили массированную атаку с помощью ракет и дронов-камикадзе.

В воздушных силах заявили, что россияне выпустили крылатые ракеты из Ту-95мс. Воздушные цели были зафиксированы в Сумской, Черниговской, в направлении Киева, в направлении Черкасской и Кировоградской, ближе к 5 утра ракеты изменили курс на Киевщину и Житомирщину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг запустил по Украине 28 крылатых ракет и 16 ударных БПЛА.

"Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса. 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/1 "с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск)", - отметил он.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

О взрывах сообщали жители Киевской области, Киева и Одесской области. Одесскую область враг атаковал ракетами морского базирования.

В Киеве и Киевской области силы ПВО отражали массированную и комбинированную атаку – враг применил беспилотники и ракеты. Сначала россияне запустили ударные "Shahed" – они целили по Киеву по разным направлениям. Затем с Ту-95мс враг выпустил крылатые ракеты – ПВО ликвидировало более 20 целей.

Как сообщил начальник КМВА (Киевская городская военная администрация) Сергей Попко, "такого мощного нападения Киев не испытывал с весны".

По его словам, в столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

"В Шевченковском районе на территории предприятия куски российских ракет убили двух человек... Также в результате падения останков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В обоих районах обломки упали территории нежилой застройки", — добавил Попко.

По данным КМВА, в результате курения обломков ракет в Киеве погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

"Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята - 26 и 36 лет", — уточнил Попко.

Временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник сообщил, что в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан" на улице Здолбуновской. "Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", – сообщил он.

Руководитель Киевской областной полиции Андрей Небытов сообщил, что в одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома.

"Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС. В другом населенном пункте из-за атаки шахидов произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв", – добавил он.

По словам Небитова, в результате падения обломков ракет и шахедов в Киевской области повреждены до 10 частных домов.

"Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений", - написал он в Телеграм-канале.

Напомним, 28 августа россия атаковала Полтавщину и Кривой Рог. Была повреждена промышленная и жилая инфраструктура, погибли два человека.

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