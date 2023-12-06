Новая формула начисления пенсии 2024: О каких нюансах следует знать пенсионерам

Как будут рассчитывать пенсию в 2024 году

В Украине ведется работа над проектом закона, предусматривающим использование новой формулы для расчета пенсий. Планируется, что новая формула позволит повысить размер выплат для более половины пенсионеров, и средний рост пенсий составит 15-20%. Проект закона уже на рассмотрении в Кабинете Министров и ожидается, что его утвердят до конца текущего года.

Об этом пишет korrespondent. По действующей формуле, индексация пенсий происходит путем умножения размера пенсии на коэффициент, равный разнице между индексом потребительских цен за предыдущий год и индексом за предшествующий ему год. Однако новая формула будет учитывать не только уровень инфляции, но и размер учитываемой при страховых взносах заработной платы. Таким образом, пенсия будет расти пропорционально стажу и размеру заработной платы, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению выплат для пенсионеров.

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В 2023 году планируется также повышение требований к минимальному стажу для получения пенсии в 60 лет. К 2024 году этот срок увеличится с 30 до 31 года, а к 2028 году только половина украинцев будет иметь возможность выходить на пенсию в 60 лет, остальные вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Минимальная и максимальная пенсии также претерпевают изменения. В Государственном бюджете на 2023 год предусмотрено повышение минимальной пенсии с 2093 до 2361 грн. Это особенно важно для тех, кто получает социальную помощь через специальный государственный орган.

Учитывая индексацию, неработающее может получать максимум 2520 грн, а при наличии полноценного стажа пенсия автоматически увеличится до 3120 грн для лиц, достигших 65 лет. Пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет и старше и имеющих соответствующий стаж, возрастут до 3000 грн.

Максимальная пенсия также увеличится до 23610 грн, что на 2680 грн больше, чем раньше. В Украине основными получателями максимальных пенсий являются льготные категории, такие как военные и чернобыльцы, а также получавшие высокие зарплаты в течение длительного времени.

Новая пенсионная бальная система, запланированная на 2024 год, может существенно изменить выплаты отдельным группам пенсионеров. Чиновники, получающие высокие пенсии, могут ожидать уменьшения выплат, в частности, для создания более справедливой системы.

Кроме того, обсуждается возможность сочетания солидарной пенсионной системы с накопительной. Министр социальной политики Оксана Жолнович высказывает мнение, что эти две системы могут работать параллельно, обеспечивая гражданам возможность самостоятельного управления своими средствами. Она отмечает, что накопительная система имеет свои риски и требует развитого инвестиционного рынка.

В любом случае, оговоренные изменения предусматривают индексацию всех пенсионных выплат с 1 марта 2023 года, обеспечивая повышение выплат значительной части пенсионеров в Украине.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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