Новая индексация пенсий коснется не всех: кто не получит больше денег

В марте 2024 г. в Украине ожидается индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры ощутят этот рост.

Размер индексации будет окончательно определен в конце февраля. По предварительным данным, он составит 13%. Это означает, что расчетные пенсии без надбавок и доплат с 1 марта 2024 возрастут на 13%.

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Для того чтобы пенсия выросла на 1 000 гривен, ее размер до индексации должен быть около 8 000 гривен. Поскольку далеко не все пенсионеры получают такую пенсию, значительный рост выплат ожидает только определенная категория граждан.

Кто не почувствует индексацию?

Пенсионеры, вышедшие на пенсию менее 3 лет назад. Их пенсии будут перечислены с учетом страхового стажа и заработной платы.

Пенсионеры, получающие высокие пенсии. Их выплаты уже учитывают инфляцию и другие факторы.

Пенсионеры, получающие расчетную пенсию, ниже минимальной. Их выплаты будут проиндексированы, но индексация просто заменит доплату к минимальной пенсии.

Фактически размер таких пенсий после индексации не изменится. Таким образом, индексация пенсий в 2024 году не будет одинаковой для всех. Некоторые пенсионеры ощутят значительный рост выплат, другие – лишь незначительные, а некоторые – вообще не заметят изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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