Новая почта ввела ряд ограничений: о чем идет речь

Со 2 июня сервис NovaPay от "Новой почты" начал действовать по обновленным правилам. Речь идет об ограничениях для физических лиц, которые активно используют наложенный платеж, но не зарегистрированы как предприниматели.

Об этом пишет 7eminar.ua со ссылкой на комментарий NovaPay. Теперь всем пользователям устанавливают индивидуальные лимиты на онлайн-оплаты и денежные переводы. Информация о персональных ограничениях доступна в мобильном приложении NovaPay (раздел "Настройки" → "Лимиты/Ограничения" → "Лимиты на переводы" ).

Пользователи соцсетей начали делиться полученными сообщениями и звонками от сервиса. Согласно им, незарегистрированные пользователи смогут посылать не более пяти посылок с наложенным платежом в месяц, а их общая сумма не должна превышать 30 тысяч гривен.

Что делать, чтобы избежать ограничений

Чтобы избежать таких ограничений и работать без помех, NovaPay рекомендует зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и подключить услугу "Контроль-оплата" (КО). Это позволяет легально осуществлять регулярные переводы, принимать платежи и соблюдать требования налогового законодательства.

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Причина изменений – усиление контроля со стороны государства

В компании объяснили, что эти изменения связаны с требованиями государственных органов — НБУ, Минфина и ГНС, усиливающими контроль за оборотом средств и уплатой налогов.

"С 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность, – можем обратиться с просьбой предоставить объяснения по источникам происхождения средств", – отметили в NovaPay.

В случае отсутствия объяснений или подозрения на скрытую коммерческую деятельность, счет пользователя может быть временно ограничен.

"Отмечаем, что отныне квартального лимита не существует. Если вы регулярно осуществляете переводы или принимаете наложенный платеж — единственный официальный путь работы с NovaPay — это подключение КО и соблюдение налогового законодательства", — ответили в компании по запросу журналистов.

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