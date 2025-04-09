Новая пошлина США на китайские товары может дать биткоину новый импульс

США объявили о введении нового пакета пошлин на китайский импорт — в 104%, и начнут действовать они уже со среды. Новость сразу же отразилась на китайской валюте: оффшорный юань просел до 7.4 за доллар — самый слабый курс за последние несколько лет. Для традиционного рынка это еще один раунд геоэкономического противостояния, но для криптоинвесторов ситуация выглядит совсем по-другому. Ведь каждый раз, когда национальные валюты начинают шататься, биткоин и компания снова попадают в фокус.

История уже видела схожие сценарии: в 2013 и 2015 годах девальвация юаня вызвала массовый интерес к крипте среди китайских инвесторов. Это логично — когда обесценивается локальная валюта, возникает необходимость защищать капитал. И криптовалюта, вне контроля государства, становится очень удобным инструментом для этого. Механизм прост: слабый юань – растущий спрос на биткоин. А если Пекин в этот раз действительно решит позволить юаню упасть еще сильнее, эффект может быть масштабным.

Пока рынок ведет себя осторожно. Биткоин сначала подскочил до $80 000, но быстро откатился до $76 500 и сейчас торгуется чуть ниже $77 500. Эфир также не держится — потерял почти 4% и опустился ниже $1 500. Большинство крупных криптовалют просело на фоне общего снижения рисковых. Однако это не значит, что рынок слабеет — скорее все ждут. Инвесторы не спешат — они наблюдают за динамикой, читают между строк, анализируют, куда все двигается дальше. И криптовалюта, как инструмент, здесь как никогда уместна.

Реакция фондовых индексов тоже показательна: после утреннего взлета на 4% и S&P 500, и Nasdaq завершили день понижением. Акции криптокомпаний тоже в минусе: Bitdeer потеряла более 8%, MicroStrategy — более 5%, Coinbase — 2,3%. Но есть и исключение. Например, DeFi Technologies выросла более чем на 10%, предположительно, на фоне ожиданий выхода на Nasdaq. Это говорит о том, что в криптосфере даже на фоне нестабильности остаются свои "оазы" оптимизма.

В общем, ситуация с юанем – это не просто локальная проблема для Китая. Это зеркало глобального недоверия к традиционным валютным и финансовым механизмам. И крипта снова оказывается в центре внимания как альтернатива – гибкая, децентрализованная, неконтролируемая властью. Для тех, кто давно в теме, все это знакомо звучит. А для новичков — это еще один аргумент, почему следует разбираться в цифровых активах. Если геополитическое напряжение не спадет, мы можем увидеть новый виток криптобума — не из-за хайпа, а из-за стремления защитить свои деньги.

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