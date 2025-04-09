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Нове мито США на китайські товари може дати біткоїну новий імпульс

Анастасія Крищук

Купюри китайського юаня та долара США, розкладені на поверхні
Ослаблення юаня активізує попит на криптоактиви. Джерело: unsplash

США оголосили про запровадження нового пакету мит на китайський імпорт — розміром у 104%, і почнуть діяти вони вже з середи. Новина одразу ж вдарила по китайській валюті: офшорний юань просів до 7.4 за долар — найслабший курс за останні кілька років. Для традиційного ринку це ще один раунд геоекономічного протистояння, але для криптоінвесторів ситуація виглядає зовсім інакше. Адже щоразу, коли національні валюти починають хитатись, біткоїн і компанія знову потрапляють у фокус.

Історія вже бачила схожі сценарії: у 2013 та 2015 роках девальвація юаня викликала масовий інтерес до крипти серед китайських інвесторів. Це логічно — коли знецінюється локальна валюта, з’являється потреба захищати капітал. І криптовалюта, поза контролем держави, стає дуже зручним інструментом для цього. Механізм простий: слабкий юань — зростаючий попит на біткоїн. А якщо Пекін цього разу дійсно вирішить дозволити юаню впасти ще сильніше, ефект може бути масштабним.

Поки що ринок поводиться обережно. Біткоїн спершу підскочив до $80 000, але швидко відкотився до $76 500, і наразі торгується трохи нижче $77 500. Ефір також не тримається — втратив майже 4% і опустився нижче $1 500. Більшість великих криптовалют просіли на фоні загального зниження ризикових активів. Проте це не означає, що ринок слабшає — радше, всі чекають. Інвестори не поспішають — вони спостерігають за динамікою, читають між рядків, аналізують, куди все рухається далі. І криптовалюта, як інструмент, тут як ніколи доречна.

Реакція фондових індексів теж показова: після ранкового злету на 4% і S&P 500, і Nasdaq завершили день зниженням. Акції криптокомпаній — теж у мінусі: Bitdeer втратила понад 8%, MicroStrategy — більше 5%, Coinbase — 2,3%. Але є й виключення. Наприклад, DeFi Technologies виросла на понад 10%, імовірно, на фоні очікувань виходу на Nasdaq. Це свідчить про те, що в криптосфері навіть на фоні нестабільності залишаються свої "оази" оптимізму.

Загалом, ситуація з юанем — це не просто локальна проблема для Китаю. Це дзеркало глобальної недовіри до традиційних валютних і фінансових механізмів. І крипта знову опиняється в центрі уваги як альтернатива — гнучка, децентралізована, неконтрольована владою. Для тих, хто давно в темі, усе це звучить знайомо. А для новачків — це ще один аргумент, чому варто почати розумітись на цифрових активах. Якщо геополітична напруга не спаде, ми можемо побачити новий виток криптобуму — не через хайп, а через прагнення захистити свої гроші.

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