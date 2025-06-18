Новая программа поддержки: украинцам будут выдавать ваучеры на жилье

Внутри перемещенные лица в Украине смогут приобрести новое жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. В случае запуска новой государственной программы приоритетное право на получение так называемых "жилых ваучеров" будет предоставляться лишь отдельным группам переселенцев.

Министерство развития общин и территорий сообщило, что Украина ведет переговоры с Всемирным банком по реализации этой инициативы, пишет OBOZ.ua. Сумма, указанная в сертификате, может быть использована для покупки жилой недвижимости на подконтрольных правительству территориях.

Также с помощью ваучера можно будет покрыть первый взнос по ипотеке. Кроме того, если у переселенца уже оформлен ипотечный кредит, ваучер позволит частично его погасить.

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Пока точная дата старта программы покупки жилья по ваучерам для переселенцев не определена. В июне 2025 г. состоялась встреча представителей Министерства развития общин и территорий с делегацией Всемирного банка, на которой обсуждали государственную стратегию по восстановлению жилищного фонда.

Еще в мае Всемирный банк вместе с Минразвития подписали соглашение о дополнительном финансировании инициативы HOPE – речь идет о 84 миллионах долларов. Благодаря этим средствам помощь смогут получить еще около 25 тысяч домохозяйств, кроме 94 тысяч, которые уже воспользовались поддержкой.

Кроме того, на первый квартал 2026 года запланирован запуск программы "капитального восстановления". К участию в ней уже отобрано 194 многоквартирных дома, расположенных в пяти территориальных общинах. Их реконструкция предусмотрена в рамках проекта HOPE. Для реализации программы необходимо привлечь 185 миллионов долларов, а соответствующие предложения уже представлены на рассмотрение Всемирного банка.

Раньше мы рассказывали, какие типы жилья украинцы больше не хотят покупать в 2025 году.

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