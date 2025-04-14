Новая стоимость налога на жилье: сколько придется заплатить украинцам за квартиру в 2025 году

В 2025 году в Украине выросла ставка налога на недвижимость. Если раньше каждый "лишний" квадратный метр приходилось платить 100,5 грн, то теперь эта сумма составляет 106,5 грн.

Уведомление о начислении налога владельцы недвижимости должны получить до 1 июля 2025 года. На уплату налога предоставляется 60 дней с момента вручения уведомления. Как отмечает OBOZ.UA, этот налог ежегодно платят граждане, владеющие большой площадью жилья.

Согласно Налоговому кодексу, под "большой" недвижимостью понимается квартира площадью более 60 кв. м или частный дом от 120 кв. м. Если в собственности одновременно есть и квартира и дом, площади суммируются. В таком случае налогообложению подлежит общая площадь более 180 кв. м.

Отдельно установлен фиксированный налог – 25 тысяч гривен в год – для владельцев квартир с площадью более 200 кв. м и зданий, превышающих 600 кв. м.

Читайте также: Земельный налог в Украине: должны ли его платить лица с инвалидностью 3 группы

Уплаченный налог зачисляется в бюджет той общины, где находится недвижимость. К примеру, за жилье во Львове средства поступают в городской бюджет Львова, а за имущество в Запорожье – в бюджет Запорожской общины.

Местные органы власти имеют право самостоятельно корректировать размер налога на недвижимость, а также определять подлежащую налогообложению площадь. В то же время, Налоговый кодекс Украины устанавливает четкие границы: налог не может начисляться на квартиры до 60 м² и дома до 120 м², а ставка за каждый "лишний" квадратный метр не должна превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты.

В 2025 году граждане Украины будут платить налог за недвижимость, которой владели в 2024-м. По состоянию на 1 января 2024 минимальная заработная плата составила 7100 грн. Это означает, что максимальная ставка налога не может превышать 106,5 грн. за каждый квадратный метр сверх льготной нормы.

К примеру, если у вас есть квартира на 100 м², то облагается налогом только площадь, превышающая 60 м² – то есть 40 м². В этом случае максимальная сумма налога составит 4260 грн. Однако точный размер к оплате будет зависеть от решения местного совета, который может установить более низкую ставку.

Ранее мы говорили, кому не придется платить налоги за недвижимость в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!