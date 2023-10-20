Новое исследование врачей показывает, что фруктоза является причиной ожирения

Фруктоза, согласно новым исследованиям, оказывается губительным компонентом, побуждающим много людей к ожирению. Несмотря на то, что фруктоза не является самым большим источником калорий, она может побуждать к перееданию большого количества жирной пищи, что приводит к чрезмерному потреблению пищи.

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Основные выводы исследования, проведенного врачом Ричардом Джонсоном на медицинском кампусе Университета Колорадо в Аншутке, показывают, что решение по похудению может не ограничиваться выбором между отказом от углеводов или жиров, но предполагать ответственное уменьшение обоих, пишет Sciense Alert. К сожалению, наличие большого количества фруктозы в рационе не делает эту задачу простой.

Фруктоза – это тип сахара, естественно находящийся в плодах. Потребление ежедневных доз фруктозы из плодов, таких как яблоки, бананы и апельсины, безопасно. Организм также производит небольшое количество фруктозы из углеводов, таких как глюкоза, а также потребление сладкой пищи.

Но добавление большого количества фруктозы к продуктам, таким как сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, может привести к чрезмерному потреблению, часто без осознания.

Исследование Джонсона и его коллег показало, что обработка фруктозы организмом приводит к снижению уровня аденозинтрифосфата (АТФ), который снабжает энергией для клеточных процессов. Когда уровень АТФ падает, организм сигнализирует, что требуется больше топлива, что приводит к ощущению голода и переедания.

Исследователи называют это гипотезой выживания на основе фруктозы, объясняющей, как фруктоза может объединить разные теории ожирения, включая потребление жиров и углеводов.

"Эта гипотеза выживания на основе фруктозы становится объединяющим звеном для разных теорий ожирения, и она объединяет разные аспекты эпидемии ожирения", - заметил Джонсон. "Фруктоза делает наш метаболизм менее активным и ведет к потере контроля за аппетитом, но жирная пища становится основным источником калорий, что приводит к набору веса".

Этот механизм активируется даже когда в организме есть запасы жира. Фруктоза переключает организм в режим низкой мощности и мешает использовать эти резервы.

Хотя исследования по воздействию фруктозы на организм еще продолжаются, они расширяют наше понимание причин ожирения и важности здорового потребления.

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