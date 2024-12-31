Новогодняя ночь поразит полярным сиянием: когда и где смотреть

Ученые прогнозируют полярное сияние на Земле в новогоднюю ночь из-за серии мощных солнечных вспышек, которые произошли 29 и 30 декабря. Эти явления сопровождались выбросами корональной массы (CME), которые могут повлиять на магнитное поле планеты.

29 декабря на Солнце зафиксировали вспышку класса X1.1 из области солнечного пятна AR 3936, а на следующий день произошла еще более мощная вспышка X1.5. Вспышки класса X являются сильнейшими и способны оказывать существенное влияние на земную атмосферу. Об этом сообщает Science Alert.

Читайте также: Какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год: могут привести к проблемам

Кроме этого, 30 декабря зафиксировали 18 меньших вспышек класса М. Такие явления повлекли за собой кратковременное радиозатемнение на дневной стороне Земли всего через 8 минут после их появления.

Выбросы корональной массы, сопровождавшие вспышки, по словам ученых, могут вызвать геомагнитные бури, способствующие образованию полярных сияний на высоких широтах.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило о возможной мощной геомагнитной буре. В то же время, ни один из выбросов не направлен прямо на Землю, что усложняет точность прогнозов.

Напомним, мы уже писали, когда ждать морозов в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!