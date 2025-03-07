Новозеландского дипломата уволили после высказываний о Трампе

Верховного комиссара Новой Зеландии в Великобритании Фила Гоффа уволили после его высказываний о Дональде Трампе. Во время мероприятия в Chatham House он усомнился в понимании Трампом истории, сравнив его подход к России с действиями Уинстона Черчилля. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назвал такие слова недопустимыми для дипломата и заявил, что Гофф не может оставаться на посту. Сам Гофф ранее занимал высокие политические должности, включая пост мэра Окленда и министра иностранных дел, пишет Fox News.

Сообщается, что верховный комиссар Новой Зеландии в Великобритании Фил Гофф сослался на речь Уинстона Черчилля 1938 года, критикующую Мюнхенское соглашение, и усомнился в понимании истории Дональдом Трампом.

"Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?" — спросил Гофф министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

Речь шла о бюсте, который появился в кадре во время перепалки Трампа, президента США, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На этот вопрос министр иностранных дел Элине Валтонен ответила уклончиво, что многие замечания Черчилля были "вневременными".

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс во время общения с прессой подчеркнул, что вопрос дипломата "глубоко разочаровывающим". Он также сказал, что это сделало "его положение верховного комиссара в Лондоне несостоятельным".

"Когда вы находитесь в этой должности, вы представляете взгляды правительства и политику дня — вы не можете свободно мыслить, вы — лицо Новой Зеландии", - резюмировал он свое решение.

Отмечается, что уволенный дипломат Фил Гофф ранее занимал пост министра иностранных дел, лидера Лейбористской партии и мэра Окленда. Он был назначен на должность верховного комиссара в Великобритании в 2022 году.