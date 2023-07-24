Новую сверхбыструю ядовитую змею нашли в Австралии: как выглядит (фото)

Герпетологи обнаружили новый вид ядовитой хлыстовой змеи в Австралии. Змея получила название Demansia cyanochasma, или пустынная хлыстовая змея.

Пустынные хлыстовые змеи распространены в малонаселенных районах Австралии. Они очень похожи на других представителей своего рода, и отличить их от других помогла генетика, пишет IFL Science.

Читайте также: В зоопарке США "самец" гориллы неожиданно родил малыша (фото)

Укус этого животного болен для человека, но привести к смерти вряд ли сможет. От приступов D. cyanochasma погибает только ее добыча, и в основном это ящерицы. У змеи довольно небольшой объем яда, да и его токсины эволюционировали для поражения других рептилий, а не млекопитающих.

Пустынные хлыстовые змеи очень быстры и, по словам ученых, используют свою скорость как основную защиту. Они предпочитают бежать, а не нападать на что-то большее.

Змея была обнаружена учеными из Университета Южной Австралии при исследовании хлыстовых змей в пустыне Южной Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Zootaxa.

Ранее мы сообщали об истории жителей сафари-парка в США, которые помогают смотрителям с заботой о животных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!