Новые пенсионные правила в Украине: как рассчитать свой пенсионный возраст в 2025 году

С января 2025 г. в Украине минимальные требования для выхода на пенсию в 60 лет выросли с 31 до 32 лет стажа. Также увеличены на 12 месяцев требования для ухода на пенсию в 63 года – теперь необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа.

Каждый украинский может проверить свой стаж и возможный пенсионный возраст на портале ПФУ. Для определения своего пенсионного возраста следует подсчитать стаж и сравнить его с актуальными требованиями.

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Кроме того, закон позволяет докупить недостающий стаж. Стоимость каждого месяца составляет 44% от минимальной зарплаты, что составляет 3520 грн. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за дополнительный год нужно будет заплатить 42,2 тыс. грн.

Стаж работы (но только после 2004 года) можно посмотреть на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно пройти верификацию через действие или через свой банк. В личном кабинете можно узнать ориентировочную дату ухода на пенсию, приблизительный размер пенсии и свой стаж. Если у вас есть стаж, накопленный до 2004 года, его необходимо учитывать отдельно, например по записям в трудовой книжке.

Раньше мы рассказывали, какая категория украинцев с маленькой пенсией имеет право на доплаты.

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