Новые правила на границе: что стоит знать украинцам перед поездкой

В украинских пунктах пропуска заработали мобильные сканирующие системы. Благодаря этим устройствам таможенники могут проверять транспорт и грузы без необходимости их распаковывать или открывать.

Это значительно усугубляет борьбу с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил. В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что новое оборудование существенно сократит продолжительность таможенного контроля и сделает его более эффективным.

Все мобильные сканеры, о поступлении которых информировали ранее, успешно прошли финальный этап тестирования. Они уже установлены на пропускных пунктах, играющих ключевую роль в обеспечении украинского экспорта в страны Европейского Союза:

"Порубное – Сирет" (граница с Румынией);

"Орловка – Исакча" (Румыния);

"Ужгород – Вышнее Немецкое" (Словакия);

"Краковец – Корчёва" (Польша);

"Ягодин – Дорогуск" (Польша).

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Параллельно запущен курс повышения квалификации кадров, созданный на основе ведущих мировых методик. Таможенные инспекторы овладевают использованием современных сканирующих комплексов, причем особый акцент делается на функциональных возможностях оборудования, методах анализа изображений, своевременном выявлении рисков и быстром реагировании на потенциальные угрозы.

В Государственной таможенной службе подчеркнули, что важный акцент сделан на подготовке тренеров – квалифицированных специалистов, которые после прохождения углубленного учебного курса смогут самостоятельно учить операторов. Такой подход гарантирует постоянное усовершенствование профессиональных навыков работников непосредственно на местах и позволяет быстро реагировать на изменения в составе персонала.

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