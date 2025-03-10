Новые правила въезда в ЕС: сколько будет стоить пересечение границы для украинцев в 2025 году

С 2025 года для всех лиц, не являющихся гражданами ЕС и не обладающих долгосрочной визой, внедрят обновленную систему контроля пересечения границы – EES (Entry/Exit System). Для украинцев, планирующих краткосрочные поездки в страны Шенгена, будет введено новое разрешение на въезд, что, вероятно, будет платным.

Как изменятся условия пересечения границы с ЕС для граждан Украины в 2025 году, пояснили на официальном портале ETIAS-INFO. Граждане Украины с биометрическими паспортами смогут и дальше путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны, находясь там до 90 дней в течение каждые 180 дней.

Основным новшеством станет обязательное сканирование паспортов на границе через специальные терминалы с последующим хранением данных в системе.

После ввода EES не будет дополнительных платежей или необходимости заполнять новые документы при въезде. Украинцы, имеющие разрешения на проживание, работу или обучение в странах ЕС, смогут продолжать находиться в Шенгене свыше указанного срока по-прежнему.

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За что украинцы будут платить в 2025 году

Одно из новшеств – система ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий), которая вступит в силу через несколько месяцев после запуска EES. Она касается всех граждан стран, имеющих право безвизового въезда в ЕС, в частности украинцев, путешествующих транзитом или с туристической, деловой или медицинской целью.

Согласно новым правилам, перед поездкой в Шенгенскую зону необходимо будет получить предварительное электронное разрешение ETIAS. Это разрешение нужно будет обновлять каждые три года, а его стоимость составит 7 евро. Дети до 18 лет и лица старше 70 лет будут получать разрешение бесплатно.

Как получить разрешение ETIAS

Для того чтобы получить разрешение на въезд в ЕС в 2025 году, украинцам необходимо выполнить несколько обязательных шагов, кроме оплаты сбора:

Получить биометрический паспорт – это обязательное требование. Заполнить онлайн заявку – перед поездкой следует подать электронную заявку через сайт системы ETIAS. Процесс занимает около 10 минут. Заявку следует подавать не позднее чем за 96 часов до планируемого пересечения границы. Подготовить необходимые данные – в заявке нужно указать личные данные, паспортные реквизиты, информацию о предыдущих путешествиях и ответить на вопросы безопасности. Пройти проверку – система будет автоматически проверять предоставленную информацию через международные базы данных безопасности.

Обычно рассмотрение заявок занимает несколько минут, но в некоторых случаях проверка может занять до 30 дней. После одобрения заявитель получит разрешение на электронную почту, и он будет действителен в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Регистрация в системе обязательна для всех, кто путешествует на самолете, корабле или наземном транспорте. Следует помнить, что разрешение ETIAS не гарантирует автоматический въезд в ЕС – окончательное решение принимается пограничными службами соответствующей страны.

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