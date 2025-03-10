Новые правила въезда в ЕС: сколько будет стоить пересечение границы для украинцев в 2025 году
С 2025 года для всех лиц, не являющихся гражданами ЕС и не обладающих долгосрочной визой, внедрят обновленную систему контроля пересечения границы – EES (Entry/Exit System). Для украинцев, планирующих краткосрочные поездки в страны Шенгена, будет введено новое разрешение на въезд, что, вероятно, будет платным.
Как изменятся условия пересечения границы с ЕС для граждан Украины в 2025 году, пояснили на официальном портале ETIAS-INFO. Граждане Украины с биометрическими паспортами смогут и дальше путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны, находясь там до 90 дней в течение каждые 180 дней.
Основным новшеством станет обязательное сканирование паспортов на границе через специальные терминалы с последующим хранением данных в системе.
После ввода EES не будет дополнительных платежей или необходимости заполнять новые документы при въезде. Украинцы, имеющие разрешения на проживание, работу или обучение в странах ЕС, смогут продолжать находиться в Шенгене свыше указанного срока по-прежнему.
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За что украинцы будут платить в 2025 году
Одно из новшеств – система ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий), которая вступит в силу через несколько месяцев после запуска EES. Она касается всех граждан стран, имеющих право безвизового въезда в ЕС, в частности украинцев, путешествующих транзитом или с туристической, деловой или медицинской целью.
Согласно новым правилам, перед поездкой в Шенгенскую зону необходимо будет получить предварительное электронное разрешение ETIAS. Это разрешение нужно будет обновлять каждые три года, а его стоимость составит 7 евро. Дети до 18 лет и лица старше 70 лет будут получать разрешение бесплатно.
Как получить разрешение ETIAS
Для того чтобы получить разрешение на въезд в ЕС в 2025 году, украинцам необходимо выполнить несколько обязательных шагов, кроме оплаты сбора:
- Получить биометрический паспорт – это обязательное требование.
- Заполнить онлайн заявку – перед поездкой следует подать электронную заявку через сайт системы ETIAS. Процесс занимает около 10 минут. Заявку следует подавать не позднее чем за 96 часов до планируемого пересечения границы.
- Подготовить необходимые данные – в заявке нужно указать личные данные, паспортные реквизиты, информацию о предыдущих путешествиях и ответить на вопросы безопасности.
- Пройти проверку – система будет автоматически проверять предоставленную информацию через международные базы данных безопасности.
Обычно рассмотрение заявок занимает несколько минут, но в некоторых случаях проверка может занять до 30 дней. После одобрения заявитель получит разрешение на электронную почту, и он будет действителен в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.
Регистрация в системе обязательна для всех, кто путешествует на самолете, корабле или наземном транспорте. Следует помнить, что разрешение ETIAS не гарантирует автоматический въезд в ЕС – окончательное решение принимается пограничными службами соответствующей страны.
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