Новые правила выхода на пенсию: в Украине ежегодно будет расти необходимый стаж

В Украине с 2025 года повысили требования к страховому стажу для своевременного ухода на пенсию. Теперь граждане, достигшие 60-летнего возраста, должны иметь не менее 32 лет стажа (ранее требование составляло 31 год). В дальнейшем этот показатель будет расти ежегодно на один год, пока не достигнет 35 лет.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины на своем официальном сайте, для выхода на пенсию в 2025 году в 63-летнем возрасте нужно иметь от 22 лет стажа. Ужесточение требований к стажу продлится до 2028 года.

Если человек достиг 60, 63 или 65 лет в 2024 году, но обращается за назначением пенсии в 2025-м, то необходимый страховой стаж составит соответственно 31, 21 или 15 лет. Подать заявление можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации или онлайн через портал электронных услуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.

Как узнать, хватает ли стажа?

Чтобы определить, когда выйти на пенсию, следует подсчитать свой страховой стаж и сверить его с действующими требованиями. Например, в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 31 года стажа. Если ваш стаж составляет от 21 до 30 лет, пенсионный возраст возрастает до 63 лет. При стаже менее 21 года пенсия будет доступна только в 65 лет.

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Законом предусмотрена возможность докупки стажа. Стоимость одного месяца составляет 44% от минимальной зарплаты, что составляет 3 520 грн. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, а нужно 31, то за дополнительный год придется оплатить 42,2 тыс. грн.

Проверить свой стаж (начиная с 2004 года) можно на портале ПФУ после авторизации через Действие или банк. Здесь также доступна информация об ориентировочном размере пенсии и дате выхода на нее. Данные о стаже до 2004 года следует уточнять, например, по трудовой книжке.

Планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине?

Пока в Украине не предусмотрено повышение пенсионного возраста, и таких планов пока нет. Издание OBOZ.UA проанализировало предложенный проект пенсионной реформы, который, наоборот, преследует цель упростить доступ к пенсионной системе. Также министерша социальной политики Оксана Жолнович и ее первая заместительница Дарья Марчак неоднократно заявляли, что изменений в этом направлении не запланированы.

Впрочем, в будущем повышение пенсионного возраста может оказаться неизбежным. Причина этого не только в продолжительности жизни пенсионеров, но и в критическом соотношении работающих граждан к пенсионерам, которое уже составляет 1:1. Кроме того, около 19% плательщиков ЕСВ официально получают лишь минимальную зарплату. В таких условиях обеспечить украинцев ранней и достойной пенсией очень сложно. Поэтому хотя пенсионный возраст в Украине является одним из самых низких в Европе, уровень пенсий также остается ниже, чем в большинстве европейских стран.

Раньше мы рассказывали, что украинцам рассказали, какой страховой стаж сейчас не учитывается.

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