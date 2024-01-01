Новые рекорды: Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на картофель

Повышенный спрос и ограниченное предложение качественного картофеля на украинском рынке способствуют стремительному росту цен в этом сегменте.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit, еще в конце минувшей недели цены на картофель в основных регионах производства стартовали от 12 грн/кг ($0,32/кг). Сегодня практически никто из крупных производителей не готов заключать сделки по продаже картофеля дешевле 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), что в среднем на 18% дороже, чем неделей ранее.

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Производители аргументируют рост цен в этом сегменте несколькими причинами. В первую очередь, повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время, спрос на качественный картофель продолжает увеличиваться. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 3,6 раза выше, чем в конце декабря 2022 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время.

Прогнозы на будущее

Многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения. Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель. В то же время, предложение такой продукции на рынке несколько ограничено, поскольку некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее подорожание.

Таким образом, можно ожидать, что цены на картофель в Украине будут расти в ближайшие месяцы. Это может привести к дополнительному росту инфляции и удорожанию продуктов питания для населения.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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