Эксперт спрогнозировал, что будет со светом зимой: 'Может быть график 10 через 5'

Этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

Такой прогноз сделал эксперт в сфере энергетики, соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук. Во время телемарафона он отметил, что украинцам нужно уже готовиться к масштабным отключениям.

Эксперт отметил, что прошедшая зима была теплой, поэтому это определенным образом помогло украинской энергосистеме. Однако в случае холодной снежной зимы отключения будут длиннее.

"То есть если мы раньше видели графики 4 через 4, 6 через 6, то я думаю, здесь графики могут быть такие, что, например, 10 часов не будет электроэнергии, 5 часов будет электроэнергия", — прогнозирует Корольчук.

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Он напомнил, что даже у "Укрэнерго" не могут гарантировать, что отключений не будет.

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"Тот же Кудрицкий сказал, что он не может гарантировать, будут ли блэкауты или будут отключения. Он этого не знает. К сожалению, Укрэнерго в самой сложной ситуации объективно, потому что те удары ракетные, которые мы видели в прошлом году, они все приходились". , практически 90% по инфраструктуре", – сказал Корольчук.

Он также напомнил, что "Укрэнерго" должно было отремонтировать около 30 подстанций, однако только на трех из них компания проведет капитальный ремонт.

"Надо 30 капитально отремонтировать. Они все работают, они в оперативном режиме работают. Но для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу их в зимний период в должном, хотя бы довоенном, уровне, то для этого нужно проводить капитальный ремонт. Это требует долгого времени, это большие деньги", – добавил специалист.

Он также прогнозирует, что ближе к зиме в Украине вырастут цены на генераторы, подзарядные станции и портативные аккумуляторы. Могут вырасти цены на все, в чем больше всего будут нуждаться украинцы в период отключений.

"Не надо прыгать выше головы, а нужно делать все по своим возможностям. Должен быть запас воды, запас еды, свечи, фонарики, генераторы", – посоветовал он украинцам.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" объяснили, планируется ли введение ограничений на использование света в жару.

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