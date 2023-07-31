Експерт спрогнозував, що буде зі світлом узимку: 'Може бути графік 10 через 5'

Цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

Такий прогноз зробив експерт у сфері енергетики, співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Під час телемарафону він зазначив, що українцям слід вже готуватися до масштабних відключень.

Експерт зауважив, що минула зима була теплою, тож це певним чином допомогло українській енергосистемі. Однак у разі холодної сніжної зими, відключення будуть довші.

"Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4 через 4, 6 через 6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія", – прогнозує Корольчук.

Відео дня

Він нагадав, що навіть в "Укренерго" не можуть гарантувати, що відключень не буде.

Читайте також: Як зекономити сотні гривень на платіжках за світло: лайфхак зі споживанням електроенергії

"Той же Кудрицький сказав, що він не може гарантувати, чи будуть блекаути, чи будуть відключення. Він цього не знає. На жаль, Укренерго в найскладнішій ситуації об'єктивно, тому що ті удари ракетні, які ми бачили торік, вони всі приходилися, практично 90 %, по інфраструктурі", – сказав Корольчук.

Він також нагадав, що "Укренерго" мало відремонтувати близько 30 підстанцій, однак лише на трьох з них компанія проведе капітальний ремонт.

"Треба 30 капітально відремонтувати. Вони всі працюють, вони в оперативному режимі працюють. Але для того, щоб забезпечити безперебійну роботу їх у зимовий період у належному, хоча б довоєнному, рівні, то для цього потрібно проводити капітальний ремонт. Це потребує довгого часу, це великі гроші", – додав фахівець.

Він також прогнозує, що ближче до зими в Україні зростуть ціни на генератори, підзарядні станції та на портативні акумулятори. Можуть зрости ціни на все, чого найбільше потребуватимуть українці у період відключень.

"Не треба стрибати вище голови, а треба робити все по своїх можливостях. Має бути запас води, запас їжі, свічки, ліхтарики, генератори", – порадив він українцям.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" пояснили, чи планується введення обмежень на використання світла у спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!