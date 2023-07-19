В 'Укренерго' пояснили, чи вимикатимуть світло через сильну спеку

В Україні зростає навантаження на енергосистему через високу температуру та жарке літо. В "Укренерго" пояснили, чи планується введення обмежень на використання світла.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, у компанії стежать за прогнозом погоди та розуміють, яким саме буде споживання. У зв'язку з цим, попередніх обмежень не має бути.

"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки що ми не плануємо ніяких обмежень", – зазначив він.

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Кудрицький додав, що збільшення споживання є еквівалентом одного-двох атомних блоків. Це викликає доволі серйозне навантаження на енергосистему.

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Щоб покрити запит необхідно імпортувати електроенергію. Однак українцям також варто більш економно використовувати світло у вечірні години.

Не треба розважливо ставитися до кондиціонування приміщення, а можливо і трошки пожертвувати власним комфортом.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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