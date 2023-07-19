В 'Укрэнерго' объяснили, будут ли выключать свет из-за сильной жары

В Украине растет нагрузка на энергосистему из-за высокой температуры и жаркого лета. В "Укрэнерго" объяснили, планируется ли введение ограничений на использование света.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в компании следят за прогнозом погоды и понимают, каким будет потребление. В связи с этим предварительных ограничений не должно быть.

"Мы его прогнозируем достаточно неплохо: погрешность где-то 0,5-1%. Пока мы не планируем никаких ограничений", – отметил он.

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Кудрицкий добавил, что увеличение потребления является эквивалентом одного-двух атомных блоков. Это вызывает достаточно серьезную нагрузку на энергосистему.

Чтобы покрыть запрос, необходимо импортировать электроэнергию. Однако украинцам также следует более экономно использовать свет в вечерние часы.

Не надо благоразумно относиться к кондиционированию помещения, а возможно и немного пожертвовать своим комфортом.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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