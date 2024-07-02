Новые штрафы ждут украинцев: кому придется выложить 25 тысяч гривен

Штрафы за прослушивание русской музыки в публичных местах могут возрасти в сотни раз. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф только 70 гривен, но законопроект №9547 предлагает существенно его увеличить – до 5100-25500 гривен.

Согласно законопроекту ответственность за публичное воспроизведение музыки страны-агрессора будет нести руководство заведений торговли, общественного питания и сферы услуг, а не отдельные граждане.

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Размер штрафов предлагается:

Первое нарушение: 5100-8500 гривен (300-500 тысяч рублей)

Повторное нарушение: 17000-25500 гривен (1000-1500 тысяч рублей)

Инициаторами законопроекта стали 16 депутатов, а также поддержал языковой омбудсмен.

В пояснительной записке к законопроекту упоминается об инциденте, произошедшем в прошлом году в селе Погребы Киевской области. Посетительница кафе сделала замечания по поводу звучавшей из караоке русской музыки, после чего ее вытолкали из заведения. Составленный полицией протокол предусматривал штраф для кафе всего от 17 до 170 гривен.

Законодатели считают, что такие мизерные штрафы не являются справедливым наказанием за публичное прослушивание российской музыки, особенно в условиях военного вторжения России в Украину.

Увеличение штрафов должно стать действенным инструментом борьбы с пропагандой российской агрессии и содействовать защите украинского языка и культуры.

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