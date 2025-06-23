Новые тарифы от 'Киевстар': что будут предлагать клиентам

Мобильный оператор "Киевстар" готовится представить новую тарифную линейку. Запуск намечен на 25 июня.

В компании подтвердили, что новые тарифы будут называться "Все вместе" и будут доступны как для абонентов предоплаченной формы обслуживания, так и для контрактных клиентов. Подробности об условиях пользования пока не разглашаются. Известно лишь то, что полная информация появится на официальном сайте в день запуска – 25 июня.

"Мы стремимся расширить возможности для наших пользователей. Вскоре презентуем новую тарифную линейку "Все вместе", которая будет доступна для обоих типов обслуживания – подписки и контракта", – сообщили в пресс-службе "Киевстара".

Читайте также: Vodafone снизил цену на связь: кто из абонентов попал под выгодные условия

Как узнать, за что именно "Киевстар" списывает средства

Пользователи мобильного оператора "Киевстар" могут проверить, куда идут их деньги и какие услуги включены в тариф. Существует несколько способов получить эту информацию:

отправить запрос *100*01*2#;

войти в личный кабинет на официальном сайте и открыть раздел "Тарифы";

воспользоваться мобильным приложением "Мой Киевстар";

позвонить по номеру 466*66.

Эти инструменты помогут быстро выяснить, какие услуги входят в ваш тариф, и почему именно со счета списываются денежные средства.

Раньше мы рассказывали о сравнении мобильных тарифов в Украине и Европе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!